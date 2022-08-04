Пекин реализует стратегию наступления, считая, что Вашингтон и Тайбэй специально нагнетают обстановку, связывая конфликт на Украине с безопасностью Тайваня, пишет Foreign Affairs.

Как считают авторы публикации, усиление напряженности в мире из-за конфликта на Украине и Тайванем привело к тому, что Пекин понял, что его окружение стало опаснее, и начал искать новые пути для укрепления своего влияния. В будущем курс Пекина будет основываться на агрессивных методах отстаивания своих интересов в обход контроля со стороны Запада, пишет издание.

Так, КНР укрепляет свои отношения с Россией и Ираном «внутри блоков и за их рамками» и другими странами, которые «недовольны лидерством США». В частности, авторы статьи видят этот вектор в способности Пекина использовать тесные связи с Пакистаном и Саудовской Аравией для получения поддержки мусульманских государств.