Социальная сеть Twitter при входе из стран ЕС и Британии на аккаунты информагентств РИА «Новости» и «Прайм» отправляет сообщение «доступ к аккаунту закрыт», сообщает «Коммерсант».

Соцсеть объяснила, что страницы СМИ были заблокированы, но причины этого решения не сообщаются.

Вход на аккаунты недоступен во всех 27 странах Евросоюза. Доступ закрыли на странице РИА «Новости», Срочные сообщения РИА «Новости», РИА «Новости» Спорт, Прайм.

При этом 4 марта Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории РФ.

В Украине доступ к Twitter-страницам РИА «Новости» есть.