пресс-служба AZAL. распространила заявление относительно подозрительной информации о крупных выигрышах,якобы от имени ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Эта информация распространяется в частности, через мессенджеры, социальные сети или электронную почту.

В заявлении AZAL говорится следующее:

«AZAL призывает граждан быть осторожными и не пользоваться сомнительными ссылками. Вся официальная информация AZAL размещается на официальном сайте авиакомпании (www.azal.az) и на страницах в социальных сетях. Также напомним, что в последнее время от имени AZAL физическим и юридическим лицам поступают предложения о сотрудничестве, приеме на работу. Эти лица, занимающиеся мошенничеством, используя имя AZAL, не имеют никакого отношения к авиакомпании. AZAL не несет никакой ответственности за обещания, данные от имени авиакомпании в неофициальных источниках. Просим граждан, столкнувшихся с подобными случаями, немедленно обратиться в правоохранительные органы».