Ни для кого не секрет, что искусственно созданная на азербайджанских землях Армения все еще продолжает существовать на политической карте мира исключительно благодаря России.

В свое время известный российский тележурналист, вице-президент и глава пресс-службы компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» очень жестко, но при том правдиво высказался об армянах и их позиции шантажа в отношении России.

Так, он заявил, что Армения никому не нужна, кроме России, на протяжении всей истории для которой была обременением.

«Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством. Не имеет права! Если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт – у них нет этого права! Физически не было бы ни одного армянина и никакой Армении, если бы не мы. В природе не было бы, не могло бы быть!», — отметил Леонтьев.

И Михаил Леонтьев сказал это неспроста. Как показала история, именно Москва дала шанс выжить Еревану во время 44-дневной войны в 2020 году.

Но как отплатила Армения России? Не мудрствуя лукаво, хаи высказались в присущей им манере.

Так, Никол Пашинян на заседании правительства назвал ситуацию вокруг Карабаха «крайне сложной». По его словам, «события в Карабахе вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев». Он заявил, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе.

«Присутствие миротворцев — ключевой фактор в обеспечении безопасности населения. Миротворцы должны действовать полноценно. Необходимо закрепить понятие линии соприкосновения, за которую они должны отвечать», — считает он.

Подписи Армении и России под мандатом вполне достаточно, чтобы контингент полноценно действовал. Если нет, то надо инициировать процесс международного признания, важно добавил он.

Это заявление можно отнести к категории «очевидное — невероятное». Москва, которая разместила свой контингент на азербайджанской земле для спасения армянских сепаратистов, сегодня стала объектом критики армянских властей. История повторяется. В свое время армянские подданные Османской империи, изменив родине, подняли бунт. По законам военного времени, они были наказаны. Армяне не могли упустить такой шанс, и заявили, что турки совершили «геноцид».

Вот и сегодня, не исключено, что Армения заявит о об очередном «геноциде», совершенным Россией. Есть такое крылатое выражение: «Избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Судя по всему, Россия не способна выбрать ни друзей, ни врагов. Москва ищет врагов в Украине, а они находятся в рядах «друзей». Есть над чем призадуматься…

Фарид Теймурханлы