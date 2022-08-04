В Баку и на Абшеронском полуострове 6-9 августа будет дуть северо-западный ветер 15-18 м/с, 6-7 августа местами на полуострове порывы ветра достигнут 20 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

6-8 августа местами вероятны дожди, преимущественно ночью и утром.

В районах Азербайджана с вечера 5-го до второй половины дня 9-го августа местами ожидаются грозы, с перерывами дожди, западный ветер усилится до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.