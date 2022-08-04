Сухогруз Razoni — первое судно, проследовавшее по «зерновому коридору» из Украины, достиг в четверг утром пролива Чанаккале (Дарданеллы), пишет Анадолу.

Судно с 27 тыс. тоннами кукурузы из Украины проследовало под подвесным мостом «Чанаккале 1915» и направилось к входу в Эгейское море. Конечной точкой является порт Триполи на севере Ливана.

Представители России, Украины, Турции и ООН, входящие в состав Совместного координационного центра в Стамбуле накануне досмотрели сухогруз в районе Румелифенери.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.