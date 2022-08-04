Если страны G7 не поменяют свою «ошибочную» позицию по Тайваню, Китай пересмотрит свои подходы к диалогу с ними. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Также Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по острову.

«Если страны G7 не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога с ними», — сказала дипломат на брифинге, сообщает РИА Новости.