Глава МИД Китая Ван И заявил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «хорошо спланированным фарсом».

Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене он заявил, что США своими действиями обнажили «свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью».

По его словам, действия Вашингтона по использованию Тайваня для сдерживания КНР «никогда не увенчаются успехом» и не изменят «историческую тенденцию неизбежного воссоединения Тайваня с Китаем».