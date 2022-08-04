Впервые положительный результат теста на оспу обезьян оказался у женщины из Индии, сообщает газета Indian Express.

«Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины», — говорится в публикации.

Уточняется, что заболевшая не покидала страну в последние три недели, так же, как и четыре человека с положительным тестом из Дели, в отличие от предыдущих пяти случаев, зарегистрированных в штате Керала, которые посещали ОАЭ.