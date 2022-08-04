Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике нефтегазовые компании, которые зарабатывают на энергетическом кризисе, частично обусловленном войной в Украине, сообщает российская служба BBC.

«Аморально, когда нефтяные и газовые компании делают рекордную прибыль на этом энергетическом кризисе, на самых бедных людях и сообществах», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал национальные правительства увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор.

Отмечается, что две крупнейшие американские энергокомпании – Chevron и Exxon Mobil – и две европейские – французская Total и британская Shell – за последний квартал заработали около 51 млрд долларов. Это примерно в два раза больше, чем в первом квартале 2021 года.

В целом же крупнейшие нефтегазовые компании отчитались о прибыли почти в 100 млрд долларов. Гутерриш назвал их политику проявлением «гротескной жадности».