В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, сообщает Оперативное командование «Юг».
Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.
Потери россиян на юге за сутки:
31 военный,
танк Т-72,
гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б»,
2 миномета,
3 единицы бронированной и автомобильной техники,
БПЛА.
В Черном море корабельная группировка российского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.
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