В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, сообщает Оперативное командование «Юг».

Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

Потери россиян на юге за сутки:

31 военный,

танк Т-72,

гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б»,

2 миномета,

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

БПЛА.

В Черном море корабельная группировка российского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в безопасных районах и держать наготове 2️ ракетоносца с 16 ракетами и 3 большими десантными кораблями.