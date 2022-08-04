Азербайджан занимает почетное место в ряду союзников России.

Об этом пишет российское издание «Независимая газета».

«Сегодня, с высоты минувших тридцати лет, отчетливо видно, как непросто выстраивался процесс нормализации и укрепления российско-азербайджанских отношений. Канули в Лету имена людей, оставивших негативный след в развитии наших стран. В то же время именно в те времена, в ураганные 1990-е, были подписаны первые базовые документы: в апреле – признание Россией независимости Азербайджана и установление полных дипломатических отношений между нашими странами, а в октябре – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности.

Наиболее существенным фактором, придающим российско-азербайджанскому диалогу особую глубину и наполненность, является наличие таких национальных лидеров, как Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Президенту России в числе прочего удалось сохранить целостность двусторонних отношений, несмотря на сложнейшие перипетии вокруг карабахского конфликта, который, как мы видим сегодня, близок к разрешению в соответствии с интересами Азербайджана и всех жителей региона, включая граждан Азербайджана армянского происхождения.

Что же касается президента Азербайджана, то ему удалось не только сохранить, но и развить наиболее продуктивные, положительные особенности общего пространства, структурно сформированного еще в советский период. Главное здесь заключается в том, что социогуманитарное пространство Азербайджана развивается в рамках гармоничного сопряжения с российским пространством в гуманистических, информационных и научных аспектах», — пишет автор.

Не забыли в материале особо подчеркнуть и сохранение русского языка в Азербайджане:

«Речь, в частности, идет о сохранении русскоязычного образования в средних школах и высших учебных заведениях Азербайджана. Это достаточно важный аспект, учитывая тенденцию на сокращение русскоязычного информационно-культурного пространства по всему постсоветскому региону. В этом плане Азербайджан в отличие от своих соседей по Южному Кавказу не допустил ошибки», считает автор.

«Владимир Путин и Ильхам Алиев – это редкий по нашим турбулентным временам тандем политических лидеров, обеспечивающий стабильный диалог двух харизматичных политиков, которым удается находить оптимальные решения.

Взаимодействие двух президентов сыграло ключевую роль в разрешении карабахской проблемы, что отразилось в полном единодушии двух лидеров, претворивших 10 ноября 2020 года справедливых принципов урегулирования в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Хотя рупоры армянской пропаганды в Москве и продолжают информационные диверсии против союзнического взаимодействия двух стран, на что Азербайджан часто обращает внимание российских властей. Как и попытки проармянски настроенных журналистов и пропагандистов всколыхнуть реваншистские настроения в общественном мнении Армении, что угрожает в первую очередь миссии России в создании региональной системы безопасности и устойчивого, стабильного мира.

Одним из таких примеров стало распространение «вирусного» слуха о том, что Азербайджан якобы потребовал от российских миротворцев освободить зону их контроля для размещения своих воинских подразделений. Возможно, этот слух был сфабрикован сотрудниками ЦРУ на базе их инфраструктуры в посольстве США в Ереване. Хотя и без этой версии информационное пространство карабахского конфликта переполнено подобными фейками, способными разрушить даже очень крепкие отношения.

При этом не стоит забывать, что количество проблем и трудностей, в том числе исторического и регионально-геополитического характера, делает взаимодействие Азербайджана и России далеко не безоблачным. Особенно это заметно в сфере СМИ. Однако мудрость и хладнокровие лидеров двух стран помогает им трансформировать трудности в возможности», — отмечается в материале.

«Что же касается роли Зангезурского коридора в развитии ключевой для РФ транспортной артерии МТК «Север–Юг», то это во многом напоминает роль иранского транзита для Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Собственно, именно в том и заключается смысл трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Зангезурский коридор не только станет стимулятором социально-экономической активности в регионе, но и обеспечит дополнительный канал «большого транзита» от России до иранских портов Персидского залива.

Таким образом, союзническая стратегия Москвы и Баку вписывается в общий контекст усилий России по созданию коалиции друзей в лице государств постсоветского региона.

И Азербайджану в этом плане отведена важнейшая роль», — заключает автор.