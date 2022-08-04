Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между Южной Кореей и КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Пелоси может стать самой высокопоставленной представительницей США, посетившей ДМЗ после Дональда Трампа, который в качестве президента США посетил демилитаризованную зону в 2019 году для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В тот же день Пелоси встретится со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи Ким Джин Пё и другими высокопоставленными членами парламента для переговоров по вопросам региональной безопасности, экономического сотрудничества и климата.