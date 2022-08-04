ООН во всех своих действиях придерживается политики «одного Китая» в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Наша позиция на этот счет предельно ясна. Мы придерживаемся резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, политики «одного Китая». Мы придерживаемся такой позиции во всех наших действиях», — сказал он.