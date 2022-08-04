15926 случаев оспы обезьян выявлено в 38 странах и районах Европейского региона. Об этом в среду сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По состоянию на 2 августа 2022 года через Европейскую систему надзора TESSy было сообщено о 15624 случаях из 32 европейских стран, в том числе о двух летальных исходах. «Из 15624 случаев, зарегистрированных в TESSy, 15524 случая были подтверждены лабораторно, — отмечено в сообщении. — Самая ранняя дата появления симптомов была зарегистрирована 11 марта 2022 года».

Большинство случаев заражения были у людей в возрасте от 31 до 40 лет (41%) и у мужчин (99,1%). Часто у инфицированных проявлялась сыпь (94,8%) и системные симптомы, такие как лихорадка, утомляемость, мышечная боль, озноб или головная боль (65%). Госпитализировано 399 человек (5,6%), из них 150 нуждались в стационарной помощи.

Три пациента попали в отделения интенсивной терапии, двое из них умерли. В 41 случае заражения речь шла о медицинских работниках, однако сообщений о связи инфицирования с профессиональной деятельностью не поступало.