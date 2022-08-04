Издатель Forbes обдумывает продажу своего бизнеса, после того как планы выйти на биржу провалились, пишет газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Для этого Forbes привлек международный финансовый конгломерат Citigroup.

По словам собеседников издания, предложение с финансовыми показателями Forbes было распространено в последние недели среди медиакомпаний, в том числе Yahoo. В 2021 году выручка Forbes составила более $200 млн, а прибыль — свыше $40 млн, рассказали источники. Forbes рассчитывают продать не менее чем за $630 млн, уточнили они.