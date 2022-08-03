Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Переговоры глав дипломатий прошли в столице Камбоджи Пномпене, где турецкий министр находится для участия в четвертом заседании партнерства по секторальному диалогу Турция-ASEAN

Чавушоглу поделился информацией о встрече с Лавровым в своем Twitter-аккаунте: «Перед отъездом из Камбоджи я встретился с российским коллегой Лавровым. Обсудили тему безопасной перевозки украинского зерна и региональные вопросы».