Конфликты в мире, в частности, на Балканах и Тайване, возникают из-за неэффективной архитектуры глобальной безопасности. Мир должен выработать такую модель, которая бы гарантировала, что ни одна страна не проявит агрессию против другой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в среду, 3 августа.

«Сначала — Балканы, потом — Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности», — считает глава государства.

По его словам, именно на вопросы безопасности Украина обращает свое внимание не только с начала полномасштабного российского вторжения, а уже годами.

«С тех пор, как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что в этом смысле 2014 год стал поворотным моментом.

«Тогда в совершенно очевидных ситуациях с Крымом, Донбассом, со сбитым малазийским «Боингом» Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности — сохранила деловые и политические связи с миром. И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся», — считает Зеленский.

Он также добавил, что ныне граждане Украины объединили весь свободный мир — не только вокруг своей борьбы за свободу, но вокруг понимания, насколько хрупкой является свобода каждого народа в Европе и в других странах мира.