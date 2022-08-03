В условиях войны украинская экономика находится в коме, но экспорт зерна морским путем позволит вернуть в нее около 10 млрд долларов. Об этом во время выступления перед студентами австралийских университетов в среду, 3 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Экономика сегодня в коме. И мы должны всем миром, как врачи, сделать так, чтобы наша экономика дышала», — сказал он.

Президент напомнил, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет 5 млрд долларов.

«Там (в портах), как минимум зерна на 10 млрд долларов, которые должны вернуться в нашу экономику… Это зерно предоставит нам возможность прожить еще 2 месяца. Для нас это важно, а Россия это блокирует, потому что понимает, что блокирование портов может привести к голоду и хаосу во многих странах», — добавил Зеленский.