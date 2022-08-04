Взрыв в жилом доме в Хырдалане мог произойти из-за утечки газа. Об этом заявил гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

«По предварительной информации, двое из пострадавших при взрыве в жилом доме в Хырдалане были рабочими, которые ремонтировали квартиру. Но это лишь предположение. Полная информация будет доступна после завершения расследования. Поэтому основательной информации у нас пока нет», — сказал Алиев.

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«На территории, где произошел взрыв в Хырдалане, продолжаются поисково-спасательные работы».

Об этом заявил завсектором Службы спасения особого риска МЧС Эхтирам Халилов.

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При взрыве в Хырдалане пострадали 4 человека. По предварительной информации, двое мужчин 1986 года рождения и 1981 года рождения были госпитализированы в Наримановский Медицинский Центр с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степени.

В настоящее время их состояние стабильно тяжелое.

Из 2 других пострадавших в результате инцидента один был госпитализирован в Клинический Медицинский Центр из-за травмы, а один — из-за удушья от дыма.

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На место взрыва в жилом доме в Хырдалане прибыл глава исполнительной власти Абшеронского района Абидин Фарзалиев.

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В одном из жилых домов в Хырдалане произошел взрыв. Это произошло в центральной части города.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пишет «Репорт».

Согласно информации АПА, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По предварительной информации, причиной происшествия стала утечка газа.