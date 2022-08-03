3 августа 2022 года армянские боевики совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской Армии. В результате погиб азербайджанский солдат Кязимов Анар Рустам оглу.

В связи с этим Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международным организациям.

Алиева отметила, что незаконные армянские вооруженные отряды предприняли попытку захватить высоты, расположенные на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и создать там новые боевые позиции.

«С момента подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и по сегодняшний день Армения, постоянно совершая террористические провокации, ведет к гибели невинных людей, к повторному обострению конфликта.

В то время как на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются восстановительно-строительные работы, направленные на обеспечение мира и безопасности в регионе, нас крайне беспокоят подобные действия армянской стороны, создающие серьезную угрозу миростроительному процессу», — говорится в обращении.

«Очередным террористическим актом, совершенным незаконными армянскими вооруженными силами, Армения в очередной раз демонстрирует, что грубо нарушает трехстороннее соглашение, в то же время подрывает мир и стабильность в регионе, не желает нормализации отношений между двумя государствами, не уважает нормы и принципы международного права.

Обращаясь к международным организациям, осуществляющим деятельность в области защиты прав человека, осуждаем продолжающиеся террористические провокационные действия Армении, повлекшие гибель невинных людей и представляющие серьезную угрозу обеспечению мира в регионе, и призываем принять меры правового воздействия на Армению для прекращения таких преступных действий и выполнения обязательств, вытекающих из международного права», — подытожила Алиева.