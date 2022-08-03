Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений Азербайджанской Армии. В результате погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кяльбаджарского и Лачинского районов, и соорудить там новые боевые позиции.

В результате ответной операции «Возмездие», осуществленной подразделениями Азербайджанской Армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах.

В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Йухары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Азербайджан неоднократно заявлял о том, что присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, вопреки трехстороннему заявлению, является источником опасности. Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований было абсолютно неизбежно.

Министерство обороны заявляет, что, руководствуясь Конституцией Азербайджана, отныне любой террор и провокации, совершаемые на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресечены, а ответные меры будут еще более сокрушительными.