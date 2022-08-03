Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. Данную информацию приводят СМИ Армении.
Участники заседания коснулись обострения ситуации на временно контролируемой росмиротворцами территории Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности. Данную информацию приводят СМИ Армении.
Участники заседания коснулись обострения ситуации на временно контролируемой росмиротворцами территории Азербайджана.
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