Сегодняшнее заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна по вопросу «Лачинского коридора» и его альтернативного маршрута, инициированного Баку, наглядно доказывает, что «железный кулак» Азербайджана для армян оказался не слишком жестким.

Так, Григорян заявляет: «В пункте 6 трехстороннего заявления премьер-министра РА, президента Российской Федерации и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в котором определены вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, говорится следующее: «По согласованию сторон (то есть Российской Федерации, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

Судя по всему, на верхних ступеньках иерархической лестницы армянского политического истеблишмента до сих пор не могут разобраться, кто чем занят. Как говорится, правая рука не ведает, чем занята левая. Мы не знаем, какой рукой является Армен Григорян, но тот факт, что они у него растут не с того места, неоспорим.

Посудите сами. Выше были отмечены разглагольствования Григоряна. А вот недавнее заявление министерства территориального управления и инфраструктуры Армении: «Работы по реконструкции альтернативной Лачинскому коридору дороги, связывающей Нагорный Карабах и Армению, начнутся в августе».

То есть, с одной стороны, Армения приняла реальность и вроде заявляет о своей намеренности следовать пункту соглашения, а с другой стороны- там прикинулись шлангом, мол, я не я, и хата не моя.

Вот вроде Григорян затронул пункт трехстороннего соглашения, но, пять-таки, сделал он это по-армянски. В шестом пункте говорится: Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. Лачин остается под контролем миротворческого контингента РФ.

По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между «Степанакертом» (кавычки Minval.az ), Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Одним словом, Григорян сказал «а», забыв о букве «б». Но вся проблема в том, что армяне не хотят мириться с новой реальностью. Они все еще продолжают жить прошлым, несясь с «геноцидом», словно курица с яйцом.

Итак, армяне желают логистики между Арменией и Ханкенди. В то же время они выступают против альтернативного маршрута, не говоря уже о Зангезурском коридоре.

Есть такое выражение: «Наглость — второе счастье». Поздравляю армян, и в этом вопросе они первые. А если серьезно, то нынешние армянские власти идут на поводу популистов-реваншистов. Иначе, Григорян не сморозил бы подобную чушь. Сыграл на чувствах внутренней аудитории, это понятно. Но альтернативе Лачинской дороге быть.

Кроме того, интересно как будет «отмазываться» Григорян при открытии Зангезурского коридора? Тем более, что в трехстороннем заявлениии говорится: Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение, гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

То есть, хотят армяне или нет, но связь с Нахчываном должна быть обеспечена. Как говорится, не могут — научим, не хотят — заставим. Право побежденного никто не отрицал…

Фарид Теймурханлы