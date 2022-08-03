Араик Арутюнян, главарь армянских сепаратистов, действующих на временно контролируемых росмиротворцами территориях Азербайджана, подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года объявлена частичная военная мобилизация. Об этом пишет издание news.am.