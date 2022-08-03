Араик Арутюнян, главарь армянских сепаратистов, действующих на временно контролируемых росмиротворцами территориях Азербайджана, подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года объявлена частичная военная мобилизация. Об этом пишет издание news.am.
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В гарабахе проживает всего около 20 тыс армян из них 15 тысяч женщины и дети … Кого Аравик рещил мобилизовывать , причем , частично ?!🤣🤣🤣