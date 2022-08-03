На данный момент армянские СМИ сообщают о гибели трех и ранении еще 15 членов армянских вооруженных формирований в Карабахе.

Отметим, что армянские боевики обезврежены в результате антитеррористической операции Азербайджанской Армии.

Антитеррористическая операция началась после очередного нарушения режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

В результате интенсивного обстрела позиций азербайджанской армии, расположенных в Лачинском районе утром 3 августа со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований, стал шехидом, получив пулевое ранение, военнослужащий срочной службы Кязымов Анар Рустам оглу.