Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на XVI летнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.

Согласно распоряжению, за высокие результаты спортсмены и их тренеры вознаграждены:

1.1. каждый спортсмен, занявший первое место-10 000 манатов, его личный тренер-5 000 манатов;

1.2. каждый спортсмен, занявший второе место-7000 манатов, его личный тренер-3500 манатов;

1.3. каждый спортсмен, занявший третье место-5000 манатов, его личный тренер-2500 манатов;

1.4. главный тренер команды- равная сумме, полученной личным тренером за спортсмена, показавшего самый высокий результат.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.