Украина отзывает своих граждан из Косово, где на выходных обострилась ситуация, которые принимали участие в миротворческой миссии KFOR, сообщает «РБК-Украина».

«По состоянию на сегодня в Косово (Республика Сербия) находится национальный контингент ВСУ в составе 40 военнослужащих», — говорится в ответе на запрос журналистов.

В командование Объединенных сил ВСУ заявили, что сейчас проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Отозвали миротворцев в связи с указ президента Украины Владимира Зеленского, который в марте отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для защиты суверенитета страны.