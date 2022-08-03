Министерство обороны распространило заявление в связи с выступлением военнослужащего в соцсетях.

В заявлении говорится:

«Установлено, что военнослужащий сверхсрочной службы Азербайджанской армии – Мадатов Урфан Иса оглу, нарушив требования соответствующих приказов и распоряжений руководства Министерства обороны, во время службы пользовался смартфоном и распространил в своих профилях в соцсетях фото- и видеоматериалы, относящиеся к воинской службе.

Солдат У.Мадатов, представлявшийся в соцсетях офицером, исключен из рядов армии. Повторяем, что будут и в дальнейшем приниматься строгие меры по отношению к лицам, которые, совершая действия, неподобающие военнослужащим, грубо нарушают правила воинской этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов».