Иран может поставить России партию ударных беспилотников в обмен на истребители Су-35, пишет американский аналитический Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что Тегеран направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения работе с российскими Су-35. Подобные действия могут быть частью соглашения, подписанного сторонами в конце июля, согласно которому Иран получает истребители в обмен на дроны.

В ISW считают, что договоренность об увеличении числа пассажирских рейсов между странами Тегеран планирует использовать для покупки российских боевых самолетов.