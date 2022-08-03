В ответ на обращения, поступившие из городов-побратимов и партнеров, из Баку и Гянджи будет отправлена в Украину 101 тонна гуманитарной помощи (из Баку 66 тонн, а из Гянджи 35 тонн) в виде продовольственных товаров с длительным сроком хранения (консервы, чай, сухая пища и др.).

Гуманитарная помощь будет доставлена самолетом в аэропорт столицы Польши Варшавы, сегодня в 16:30 ее отправят из Международного аэропорта Гейдар Алиев при участии посла Украины в нашей стране, представителей исполнительной власти Баку и Гянджи.