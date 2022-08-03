Уровень напряженности, спровоцированный в Азиатско-Тихоокеанском регионе визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, недооценивать нельзя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии. Это чистая провокация. Здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — указал представитель Кремля.

На просьбу оценить, насколько близко мир подошел к новому мировому противостоянию и угрозе масштабной мировой войны на фоне визита Пелоси на Тайвань, Песков призвал не бросаться «громкими словами». «Я не сторонник бросаться такими громкими и страшными словами. Предлагаю этого не делать», — указал представитель Кремля.

«Мы убеждены, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами», — указал представитель Кремля.