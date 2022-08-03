МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении трехстороннего соглашения по Карабаху.

«Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников.

Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования на территории соседнего государства.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности азербайджанских территорий, целостности границ будут нами продолжены и впредь. Да упоит Аллах душу нашего шехида!»,- гоыорится в сообщении МИД.