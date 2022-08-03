Армянское общество вновь бурлит. На сей раз азербайджанцы и турки, которые у армян олицетворяются как причина всех их бед, не при чем. Это занимательное зрелище, словно наблюдаешь за тем, как в закупоренной банке паук поедает паука.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил серьезно взяться за дашнаков. Вся эта история началась с «исторического» спича одного из ярых дашнаков, по совместительству вице-спикера парламента Армении Ишхана Сагателяна.

Еще в феврале этого года на церемонии, посвященной 131-летию Армянской революционной федерации Дашнакцутюн, сей горлопан сотрясал воздух своей брехней: «Выходом из сложившейся ситуации является формирование национального сопротивления в «арцахе» (здесь и далее кавычки Minval.az), Армении и диаспоре, сопротивления, которое, благодаря общеармянскому единению должно сорвать планы тюркизации Армении и исхода армян из «арцаха».

Команда Никола Пашиняна намотала на ус данное «героическое» заявление Сагателяна, и результат не заставил себя долго ждать. В июле председатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), представитель Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Мурад Папазян вознамерился посетить свою «историческую родину» — Армению. Но его не впустили в Армению и даже запретили появляться там.

Мурад был зол и разродился гневной тирадой в адрес правительства Армении.

«Через две недели после того, как система Никола Пашиняна запретила мне въезд в Армению, с сожалением констатирую, что это решение властей не имеет под собой каких бы то ни было серьезных правовых оснований. По известным причинам будучи нежелательной персоной в Турции и Азербайджане, я был признан «нежелательной» персоной и в Армении – по необоснованным властями причинам. Первой отказалась представлять разъяснение Служба национальной безопасности, заявив, что запрет на мой въезд в страну связан с моей личной жизнью. Затем, касаясь комизма ситуации, 22 июля аппарат премьер-министра заявил, что причиной запрета стало мое участие в акции протеста против Никола Пашиняна 1 июня 2021 года в Париже и организация этой акции», — написал Папазян.

А вот с этого места подробнее, как любят говорить актеры в российских сериалах. Партия «Дашнакцутюн», которая с момента зарождения исповедовала идеологию террора, полностью оправдала себя (в худшем понимании этого слова) во время Второй Мировой войны. Дашнаки активно сотрудничали с нацистами, принимая участие в истреблении мирных жителей СССР. Неспроста же, фашистский прихвостень, дашнак Гарегин Нжде является национальным героем Армении.

Еще один удар по дашнакам Пашинян нанес, запретив въезд в Армению члену нидерландского молодежного союза АРФ «Дашнакцутюн» Сюне Абрамян. А нокаутировал Никол тем, что запретил председателю офиса «Ай Дата» в Нидерландах, активному представителю партии Масису Абрамяну появляться в Армении.

Тренд ясен: Никол Пашинян никоим образом не хочет быть замаранным с теми, кто без обиняков пропагандируют идеологию террора. Возможно, что Никол пытается стать Моисеем, который 40 лет водил евреев, дабы выжать из них рабскую кровь. Моисею это удалось, но получится ли у Никола?

Резюме однозначно: дашнакам вход, въезд, телепортация в Армению запрещен. Для блага самих же армян.

Фарид Теймурханлы

P.S. Дабы армянские «патриоты» не заподозрили в том, что автор этих строк завербовал Никола, напомню азербайджанскую поговорку: Ilanın ağınına da lənət, qarasına da. В вольном переводе суть сводится к тому, что змея остается таковой, вне зависимости от ее окраски. Для особо умных поясню: армяне – мои враги, пока они не покаются.