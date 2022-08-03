Сенат США проведет голосование по вопросу присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса в Twitter.

После 23:30 американские сенаторы рассмотрят две поправки к резолюции о ратификации протоколов о присоединении этих стран к НАТО, а затем состоится итоговое голосование по самому документу.

Журналист телеканала C-Span Крейг Каплан написал в Twitter, что в качестве зрителей лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пригласил на предстоящее заседание верхней палаты Конгресса послов Швеции и Финляндии в США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 11 июля направил на ратификацию в Сенат протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Процедуру непосредственно ратификации выполняет глава государства, Сенат дает на это согласие.