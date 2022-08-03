Механизм предоставления единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны разработан на основе принципов широкого охвата программы гарантирования выплат, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что единовременная выплата предоставляется не только тем, кто в настоящее время находится в статусе инвалида войны, но и тем, кто имел инвалидность, связанную с Первой карабахской войной, но впоследствии восстановил здоровье. То есть у них нет степени инвалидности в связи с реабилитацией.

Наравне с этим единовременные выплаты планируется предоставить наследникам умерших инвалидов Первой карабахской войны.

Министр отметил, что единовременные выплаты осуществляются в проактивном порядке через электронную систему, и 11 тыс. инвалидам уже назначены выплаты.