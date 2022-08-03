Завершилось предварительное следствие по уголовному делу граждан Азербайджана Орхана Зарбалиева и Сафы Дадахова, присоединившиеся к незаконным вооруженным формированиям за пределами страны.

Материалы дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает АПА.

Уголовное дело передано в исполнение судьи Эльдара Исмаилова.

В отношении О.Зарбалиева и С.Дадахова было возбуждено уголовное дело по статье УК 283-1.3 (Создание устойчивых групп для участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах), суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.