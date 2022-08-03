Россия за 160 дней звойны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем. сообщает: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано

танков ‒ 1 774 (+6) ед

боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед

артиллерийских систем – 939 (+3) ед

РСЗО – 259 (+0) ед

средств ПВО – 118 (+1) ед

самолетов – 223 (+0) ед

вертолетов – 191 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед

крылатых ракет – 180 (+6) ед

кораблей/катеров – 15 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед

специальной техники – 83 (+1)

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.