Россия за 160 дней звойны в Украине потеряла 41 350 военных, 1 774 танка и 939 артиллерийских систем. сообщает: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.08 ориентировочно составили:
личного состава – около 41 350 (+180) человек ликвидировано
танков ‒ 1 774 (+6) ед
боевых бронированных машин ‒ 4 022 (+8) ед
артиллерийских систем – 939 (+3) ед
РСЗО – 259 (+0) ед
средств ПВО – 118 (+1) ед
самолетов – 223 (+0) ед
вертолетов – 191 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед
крылатых ракет – 180 (+6) ед
кораблей/катеров – 15 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн – 2 922 (+8) ед
специальной техники – 83 (+1)
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Добавить комментарий