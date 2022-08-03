«Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает тот же подход Вашингтона, который демонстрируется им применительно к ситуации на Украине».

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не берусь судить, что ими (американцами — прим.) двигало, но то, что это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — отметил Лавров.