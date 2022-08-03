Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) в условиях непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию Stern.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», — отметил Шрёдер, добавив, что он завершен. «Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2″] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.

В то же время Шрёдер прокомментировал решение правительства ФРГ о приостановке сертификации проекта «Северный поток — 2» после признания Россией «ДНР» и «ЛНР».

«Если вы не хотите использовать «Северный поток — 2″, придется нести последствия. Они будут огромными и в Германии», — предупредил бывший глава правительства ФРГ. «Любой, кто отапливает газом, уже чувствует это сейчас», — уточнил он.

«Для нас, сидящих здесь, это неудобно, но с этим можно справиться. Но для очень многих людей, которым приходится считаться с каждым центом, это становится действительно трудным. И тогда в Германии спросят: почему мы, собственно, отказываемся от газа по трубопроводу «Северный поток — 2″? Почему?» — резюмировал Шрёдер.

«Я не всегда был чистым «рыночным экономистом» в своей политической карьере, но принцип рыночной экономики довольно прост: когда предложение сокращается, цены растут», — заключил он.