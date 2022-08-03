Интересный статус-воспоминание про Ненси Пелосси опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook экс-глава МИД, политолог Тофик Зульфугаров.

«Летом 98 года состоялся визит конгресменов США в Армению и Азербайджан. В составе были почти все проармянские лоббисты, включая и Ф. Паллоне. После посещения Армении, где каждый из них отметился самыми одиозными заявлениями, из Посольства США мне сообщили, что они отказались от встречи с беженцами.

На совещании у Президента Г.Алиева было принято решение, что я и Председатель комитета по делам беженцев и перемещенных лиц А.Гасанов будем встречть их у трапа самолёта и настоятельно предлагать пересесть в вертолёт, который отвезёт их в палаточный лагерь беженцев . Отказавшихся мы должны были » отдать на растерзание» журналистам…. Пелоси и несколько других полетели, а Ф.Палоне с женой демонстративно отказались. Потом об этом писала вся пресса и у нас, и зарубежом. Пелосси даже расплакалась когда увидела условия жизни несчастных беженцев. Правда, из-за голосов армянских избирателей Пелоси продолжает быть ключевой фигурой проармянских лоббистов.

Думаю ,что сразу после прибытия в Тайвань, Пелоси исправит ошибку Байдена, который. выступая в Корее, сделал заявление, расцененное как отход от политики » стратегической неопределенности».

Поэтому предполагаю, что основная цель Пелосси именно в том, чтобы в Тайбее снять эту причину напряжённости между США И КНР», — написал Т. Зульфугаров.