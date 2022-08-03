Заявка Азербайджана на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 («Исламская восьмерка») все еще находится на рассмотрении., сообщили в секретариате D-8.

«Азербайджан является важной страной в мировом содружестве наций, имеет высокие экономические показатели. Есть надежда, что Азербайджан привнесет свой опыт и знания в организацию и укрепит ее, когда организация примет окончательное решение по заявке страны», — заявили в секретариате D-8.

Отметим, что в конце июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая с речью в режиме видеоконференции на 20-м заседании Совета министров D-8 в Бангладеш, поддержал заявку Азербайджана на вступление в D-8.