Более масштабный кризис вокруг Тайваня начнется после того, как прилетевшая во вторник с визитом на остров спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет его пределы. Об этом во вторник пишет газета Washington Post.

Согласно изданию, Китай в ближайшие дни может прибегнуть к демонстрации силы, запуская ракеты вблизи Тайваня, но будет избегать прямого военного противостояния. Реакция Пекина может быть поэтапной и во многом невоенного характера — в ближайшее время действия Пекина, скорее всего, будут направлены против экономики Тайваня. Однако в долгосрочной перспективе стоит ожидать внесения изменений в его военную позицию в отношении Тайваня. Газета утверждает, что усилится кибер- и информационное воздействие на Тайбэй.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню, — сообщил Washington Post один из представителей администрации США. — Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Это то, что он, вероятно, будет делать».

Издание отмечает, что чрезмерная реакция Пекина на визит Пелоси может привести к усилению желания Тайваня снизить зависимость от Китая. В статье утверждается, что использование КНР методов экономического принуждения и «военной агрессии» будет расти, поэтому «международные усилия по поддержке Тайваня в военном, экономическом и дипломатическом плане должны соответственно увеличиваться».