Автомобиль Ford Escort принцессы Дианы вскоре будет выставлен на аукцион Silverstone Auctions, пишет New York Post.

Леди Ди ездила на маленьком семейном автомобиле в течение трех лет (с 1985 по 1988 год), пока принцы Уильям и Гарри были маленькими. Однако королевская служба охраны заставила ее пересесть на более дорогую модель автомобиля, которая бы обеспечивала большую безопасность принцессе.

Машина Ford Escort выставляется на продажу с пробегом чуть менее 40 тыс. км и всеми необходимыми на нее документами. На заводе Ford для принцессы Дианы была улучшена решетка радиатора и сделано дополнительное зеркало заднего вида для охранника, с которым она должна была ездить.

Несмотря на то, что леди Ди ездила на более дорогих автомобилях, представители аукциона заявили, что Ford Escort намного более ценная модель и может уйти по цене в три раза дороже аналогичных моделей.

«Мы не удивимся, если он уйдет за $100 тыс.», — сказал Арвел Ричардс, специалист по классическим автомобилям в Silverstone Auctions. Он проведет аукцион 27 августа.