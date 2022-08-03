Вашингтон обязан заплатить за то, что допустил визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн, вызвавший посла Соединенных Штатов в КНР Николаса Бернса.

«США должны заплатить за свои ошибки. Китай примет необходимые меры для решительного противодействия, и мы сдержим свое слово», — цитирует Се Фэна агентство Синьхуа.

Китайский дипломат отметил, что каждый, кто попытается манипулировать тайваньским вопросом ради политического капитала, в конечном счете потерпит неудачу и «будет прибит к позорному столпу истории».