У России нет оснований отказывать в помощи КНР в случае вооруженного конфликта на Тайване, если они об этом попросят. Об этом во вторник заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Я не вижу оснований отказывать китайцам в помощи, но я хотел бы, чтобы это движение с Китаем было двусторонним, то есть и мы должны получать какую-то выгоду от этого сотрудничества», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

«В принципе, ничего невозможного нет. Мы же понимаем, что иногда это дело случая, может произойти какой-то конфликт, который может разрастись в большую войну. Но я думаю, что Китай очень осторожно в этом плане ведет себя, очень сдержанно, но продолжает ускоренными темпами наращивать свой оборонный потенциал. И я уверен, что Китай в этом случае надеется на определенную помощь Российской Федерации», — отметил Джабаров, отвечая на вопрос про риск вооруженных конфликтов на Тайване.

Первый зампред также отметил, что после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай понял, что им необходимо сближаться с Россией и дальше. «Потому что без поддержки России противостоять Соединенным штатам [Америки] Китаю сложно», — считает он.