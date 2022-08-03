Американцы «продавили» — взяли и нагло «сели» на Тайвань, показав всем, кто на Земном шаре хозяин.

Об этом заявил Алексей Арестович, комментируя визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Советник главы ОП Украины отметил, что событие напомнило ему «старые добрые США, которые никогда никого не боялись».

«Всерьёз можно было не надеяться, что КНР начнёт 3-ю мировую войну. В договорённости между Си Цзиньпином и Джо Баденом я не очень верю, потому что договориться невозможно. Это всё игры в преддверии ноябрьских выборов в США. Демократам нужно срочно что-то показать, что не только республиканцами жив человек», — сказал Арестович.