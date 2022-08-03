После теракта в бывшей колонии в захваченной Оленовке Донецкой области, где погибли украинские военнопленные, международное сообщество должно признать Россию государством-террористом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 2 августа.

Он отметил, что в сегодняшних переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Польши, главой ОБСЕ Збигневом Рау обсуждал вопрос украинских военнопленных, удерживаемых РФ.

«В частности, это касается и российского теракта в Оленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом. Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения о признании России государством-террористом?» – сказал президент.