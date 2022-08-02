Европейский союз должен поддержать заданный США и Канадой тренд на ужесточение санкций против России. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил очередные решения об ужесточении санкций против России со стороны США и Канады, которые сегодня расширили черные списки.

«Это правильный путь и нужно, чтобы Евросоюз как можно быстрее заполнил санкционную паузу, одобрив новый пакет санкций против страны-террориста. Будем работать над этим в ближайшие недели», — добавил Зеленский.