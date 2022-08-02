Сербия не сможет сохранять хорошие отношения сразу с тремя сторонами — Россией, Европейским союзом и США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам. Его слова приводятся на сайте президента.

«Ну если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие… И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблема. Это, что называется, вопрос под дых», — считает Лукашенко.

Он отметил, что Минск учитывает политику Белграда в отношении себя, но разделяет «руководство и обычный народ» и потому последнему «придется помогать».

«Я бы прежде всего посмотрел, как они вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Не хочу ворошить недалекое прошлое, но посмотрите…» — заявил белорусский президент. Тем не менее, сербов он назвал «нашим народом» и «хорошими, толковыми людьми».